Nijmegen wéér boven aan lijst dodelijke valpartijen bejaarden

In sommige andere steden vallen wel meer slachtoffers, maar wonen ook meer ouderen. Dat meegewogen vielen ook in 2013 relatief gezien de meeste doden na een val onder die groep in Nijmegen. De stijging in de afgelopen jaren is opmerkelijk. De Waalstad zat voor 2013 jarenlang in de middenmoot. Ook in de leeftijdscategorieën onder de 80 jaar valt de Waalstad niet op, op een enkele uitschieter in de afgelopen 20 jaar na.



Nijmegen blijft Arnhem in de cijfers ver voor, net als de andere meegewogen Gelderse gemeente Ede. Wat de reden is voor het relatief grote aantal dodelijke valpartijen in Nijmegen is niet bekend.