Nijmegen wil acht wijken versneld van het gas af

NIJMEGEN - De komende vier jaar gaan acht wijken - elk jaar twee - in Nijmegen van het gas af. Ten minste wordt er een begin gemaakt. Dat is één van vele, vaak ingrijpende milieumaatregelen van het donderdag gepresenteerde nieuwe Nijmeegse college van burgemeester en wethouders. De eerste twee jaar wordt gestart in Hengstdal, Meijhorst en Bottendaal. Andere wijken zijn nog niet bekend.

Onder aanvoering van verkiezingswinnaar GroenLinks, wil het nieuwe stadsbestuur (dat ook uit bestaat uit D66 en SP) Nijmegen in sneltreinvaart groener, schoner en duurzamer maken:

1. Daken van bedrijfspanden en woningen van corporaties worden waar het kan vol gelegd met zonnepanelen. Op geschikte plekken verrijzen windmolens.

2. Er komt op termijn tóch een Nijmeegse milieuzone die de roetuitstoot met 40 procent moet verminderen. Niet alleen (vracht)autoverkeer, ook de scheepvaart op de Waal wordt hiervoor onder de loep genomen.

3. Autobezit en parkeren in de wijk en bij de werkgever wordt ontmoedigd; autobezitters worden gestimuleerd hun tweede auto te gaan gebruiken als deelauto.

'Samen vooruit'

Al in de komende vier jaar gaat iedereen in Nijmegen de gevolgen daarvan ondervinden, zo valt op te maken uit het akkoord dat het motto 'samen vooruit' meekrijgt. Zo zullen brommer- en snorfietsrijders al snel merken dat ze niet meer welkom zijn op snelfietsroutes. Woningcorporaties zullen niet meer zomaar huurwoningen kunnen verkopen. Er komen prestatieafspraken voor schonere huizen, zodat verduurzaming van een wijk niet in de wielen kan worden gereden.

De maatregelen, stellen de coalitiegenoten, zijn niet in de eerste plaats ingegeven door idealistische motieven, maar keiharde noodzaak om de ambitie waar te maken om in 2045 energieneutraal te zijn. De coalitie zegt te begrijpen dat dit niet vanzelf zal gaan en trekt bijvoorbeeld vijf miljoen uit om particulieren en bedrijven te helpen om zelf duurzaam te investeren in huizen en panden. Er komt ook een veel breder opgezet 'energieloket' waar burgers en bedrijven met vragen terecht kunnen over bijvoorbeeld vervanging van hun ketel.

Milieuzone

Voor het instellen van een milieuzone, eerder nog niet nodig geacht, komen jaarlijks 2 á 3 ton beschikbaar. Het gasloos maken van de eerste acht wijken - uiteindelijk moet heel Nijmegen van het gas af - kan rekenen op een co-financiering van 9 tot tot 1,5 miljoen.

De te bouwen nieuwbouwwijk Vossenpels in Nijmegen-Noord wordt gebombardeerd tot voorbeeldwijk door bijvoorbeeld minder parkeerplekken toe te staan en wijkbewoners extra te stimuleren duurzaam vervoer te gebruiken. De ruimte die op asfalt wordt bespaard, wordt gebruikt voor een groene aankleding.