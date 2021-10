Nijmegenaar (27) moet betalen voor hennepkwekerij met honderden planten in Overloon

Het gerechtshof bepaalde donderdag in Den Bosch dat de man dit bedrag moest betalen aan de staat. De Nijmegenaar ontkende zijn betrokkenheid bij de kwekerij. Zijn advocaat had in hoger beroep gevraagd om vrijspraak. Het gerechtshof ging daar niet in mee.



De man was op 29 juni 2017 opgepakt met een afstandsbediening in zijn hand, vlak bij de garage waarin de kwekerij was gevestigd. Dit apparaatje bediende de rolluiken van het bijgebouw, waarin 515 hennepplanten groeiden. De eigenaar van het pand had hem ook aangewezen als een van de twee jongens die hem 5000 euro betaalden, voor de verhuur van de garage.