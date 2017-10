Nijmegenaar in opspraak: 'Hotel mogelijk betaald met crimineel geld'

De gemeente Echt-Susteren weigert het Nijmeegse vastgoedbedrijf Gelasius een vergunning te verstrekken om het voormalige klooster in het dorpje Koningsbosch te verbouwen tot een hotel. Bouharrou was tot april eigenaar van Gelasius.



Zijn bedrijf diende eind 2016 een aanvraag in voor het hotelplan. In het klooster zou een hotel worden gevestigd van Curio Collection, een merknaam van het wereldwijde Hilton-concern. Een brief van het Openbaar Ministerie aan de burgemeester was voor de gemeente aanleiding om in juni van dit jaar een integriteitsonderzoek in te laten stellen.