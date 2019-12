Nijmegenaar krijgt 2,5 jaar cel en tbs, maar niet voor uitbuiting

ARNHEM – De vermeende loverboy Gaviër M. (24) uit Nijmegen is maandag vrijgesproken van financiële en seksuele uitbuiting van vijf kwetsbare jonge vrouwen. Wel is hij veroordeeld tot tweeënhalf jaar cel en tbs met dwangverpleging voor onder meer een poging doodslag door begin dit jaar met hoge snelheid een politieauto in Druten van de weg te drukken .

M. was niet aanwezig bij de uitspraak. Ook de slachtoffers waren weggebleven. Een van de vrouwen reageerde huilend aan de telefoon met haar advocate met de woorden: ‘alles is voor niets geweest’. Zij was opgenomen in de Heldringstichting toen ze onder de invloedssfeer van de Nijmegenaar kwam.



Ze deed wat hij wilde, kon geen nee zeggen. Maar dat is niet voldoende voor een veroordeling voor mensenhandel, oordeelde de rechtbank.



Wel vinden de rechters bewezen dat de Nijmegenaar misbruik maakte van de DigiD-code van een ander slachtoffer dat in de Heldringstichting zat en haar bankpas en pincode misbruikte voor fraude. Dat hij de slachtoffers heeft gedwongen tot seks, zoals ze zeggen, stond niet op de tenlastelegging. Daar kon hij dan ook niet voor worden veroordeeld.

Quote Hij laat zich enkel leiden door financieel gewin, zonder zich te bekommeren om de slachtof­fers rechtbank Arnhem

Berminderd toerekeningsvatbaar

Verder is de opgelegde straf voor verschillende diefstallen, verboden wapenbezit en verzet bij aanhouding.



“Hij laat zich enkel leiden door financieel gewin, zonder zich te bekommeren om de slachtoffers”, aldus de rechtbank in haar vonnis.



M. is vanwege een antisociale persoonlijkheidsstoornis met narcistische kenmerken verminderd toerekeningsvatbaar verklaard. Hij moet een behandeling ondergaan en volgens deskundigen van het Pieter Baan Centrum lukt dat alleen in een tbs met dwangverpleging.

‘Ja mevrouw!’