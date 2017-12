Nijmegenaar laat huis vol gas lopen en dreigt met aansteker

Veteranen roeivereniging De Waal in Europese top

15:59 NIJMEGEN - Roeister Annemarie Goede van roeivereniging De Waal uit Nijmegen is zaterdag bij wedstrijden in Amsterdam Europees kampioene indoorroeien over 2 kilometer (km) geworden in de lichte categorie 40+ in een tijd van 7.56.0 minuten.