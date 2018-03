Nijmegenaar moet 240 uur werken voor aanrijden voetganger met brommer

NIJMEGEN/ ARNHEM - Een 37-jarige man uit Nijmegen heeft een werkstraf van 240 uur gekregen voor het veroorzaken van een verkeersongeluk met zijn brommer. Hij reed in april 2016 in Nijmegen onder invloed van alcohol en zonder rijbewijs een voetganger aan, die daardoor zwaargewond raakte.

Dat is het vonnis van de rechtbank in Arnhem. Van de 240 uur is 80 uur voorwaardelijk. De man krijgt daarnaast een voorwaardelijke rijontzegging van 18 maanden.

Het ongeluk gebeurde op het Piet Moeskoppad. Zowel de voetganger als de brommer gingen in de richting van de Nijmeegse wijk Hillekensacker. De brommer kwam op het voetpad terecht en reed de voetganger vanachter aan. Die kwam daardoor lelijk ten val.

De man had volgens de rechtbank gedronken en was niet in het bezit van een rijbewijs. Hij zou de voetganger niet hebben gezien. De rechtbank noemt dat onoplettendheid en verwijt de man dat hij zeer onvoorzichtig reed.