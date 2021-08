Nijmegenaar van het jaar stopt als boswachter: ‘Ga nu doen wat ik het leukst vind’

Tributefes­ti­val Groesbeek gaat van 6000 naar 2250 bezoekers: Kleiner, maar wel een dag langer

14:43 GROESBEEK - Het Tributefestival bij De Wolfberg wordt kleiner maar duurt wel een dag langer dan in eerste instantie gepland was. Het festival zou plaats vinden op 21 en 22 augustus: daar komt nu vrijdag 20 augustus bij. Het aantal bands is teruggebracht naar twee per dag.