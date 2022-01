NijmegenAnders! is te laat en moet nu als ‘lijst zonder naam’ op stembiljet verkiezingen gemeenteraad

Dood gevonden moeder (91) en zoon (52) leidden extreem terugge­trok­ken leven in Kranenburg

KRANENBURG - Teruggetrokken leven zonder contact met de buren: dat komt niet alleen in de grote stad voor. Dat concludeert de Kleefse journalist Peter Janssen in de Rheinische Post naar aanleiding van het feit dat in Kranenburg dinsdag in een appartementencomplex vlak bij de historische Mühlenturm twee doden werden gevonden: een 52-jarige man en zijn 91-jarige moeder.

