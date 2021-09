Nijmegenaren gaan de straat op tegen woonbeleid: ‘Bizar hoeveel je betaalt voor een klein kamertje’

De initiatiefnemers van het Woonprotest in Amsterdam spreken van een kolossale wooncrisis in Nederland: ‘Wonen wordt voor steeds meer mensen steeds moeilijker te betalen en de crisis maakt elke dag meer slachtoffers. Honderdduizenden mensen staan op jarenlange wachtlijsten, huizenprijzen schieten als een raket omhoog en het aantal daklozen is in tien jaar verdubbeld’.



Met het protest willen de organisatoren ‘aan de noodrem trekken en een ommekeer in beleid forceren’. De beweging stelt vier eisen: garandeer voldoende en betaalbare huisvesting, herpak grip op de escalerende huur- en huizenprijzen, stop racistisch en klassistisch woonbeleid en pak parasitaire beleggers aan.