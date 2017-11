Nijmegenaren voor de rechter in mega-drugszaak

Justitie rept van 1.600 kilo cocaïne uit Midden-Amerika, meer dan 3.000 kilo hasj uit Pakistan en 1.800 kilo PMK - grondstof voor xtc – uit China. De Nijmeegse verdachten, zo vermoedt justitie, zorgden voor de aankoop van cocaïne en de deklading waaronder deze werd verscheept via de Antwerpse haven naar Nederland. De deklading bestond voornamelijk uit tegels.



Op meerdere verdachten rust de verdenking dat ze deelnamen aan een criminele organisatie. Het monsterproces tegen hen speelt zich af op de rechtbank in Roermond. De benodigde reeks aan zittingen is in drie delen gesplitst om de zaak behapbaar te maken. De Nijmegenaren, die tot de kopstukken van de drugsorganisatie worden gerekend, komen in de eerste fase aan de beurt. Tot 13 december zijn daarvoor veertien zittingsdagen uitgetrokken.