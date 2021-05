Niki van der Naald adjunct-hoofdredacteur van De Gelderlander

Van der Naald is sinds 2018 nieuwschef / digitaal bij De Gelderlander . Daarvoor werkte ze bij Dagblad De Limburger, onder meer als editie- en chef nieuwsdienst, en was ze justitieverslaggeefster bij De Persdienst van Wegener.

Hoofdredacteur Joris Gerritsen: ,,Niki heeft een groot hart voor nieuws. Ze is messcherp en brengt veel energie en enthousiasme op de redactie. Ze is een echte aanjager. De Gelderlander staat er goed voor. Zowel online als de papier krant. Toch komt er nog veel werk op ons af. Het is mooi dat we dit samen kunnen doen.”