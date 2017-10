Nobelprijs met Nijmeegs tintje

Hetty had al vijftien katten te logeren in Wijchen

13:38 NIJMEGEN - Moet je het ziekenhuis in, langdurig revalideren, of je huis wordt gerenoveerd. Wat te doen met de kat? Dat is in Nijmegen een probleem voor wie een dierenhotel of -pension niet kan betalen. Had Stichting Kattenzorg Nijmegen ooit tientallen adressen van mensen die best een kat wilden opvangen, nu zijn het er nog maar vijf.