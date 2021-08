Nog altijd hoogwater: ‘Zwemmen bij Stadseiland levensgevaarlijk door sterke stroming’

Dokters van de Wereld biedt hulp in eigen stad. Het is steeds harder nodig

9 augustus ARNHEM/NIJMEGEN - Je denkt aan hongerende kinderen in Jemen, ontheemde Oeigoeren in China, radeloze vluchtelingen op Lesbos. Dáár is ontwikkelingswerk nodig. Hier niet, want hier is alles goed geregeld. Bij Dokters van de Wereld weten ze wel beter. Ze bieden zorg en psychosociale hulp in eigen land. Zelfs in Arnhem en Nijmegen is er een post.