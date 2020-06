Nog geen flitspalen op Mauritssingel: ‘Ga burgemeester wel lief aankijken’

Tiemens zegt dat de lucht- en geluidsnormen in heel Nijmegen aan de Europese richtlijnen voldoen. ,,Dat neemt niet weg dat we bewoners van Nijmegen-Noord willen beschermen tegen de problemen die zij ervaren. We zijn al bezig om de omgeving van de weg groener in te richten én wie weet kunnen we ook een positief beloningssysteem gaan inzetten om de snelheid eruit te halen.”