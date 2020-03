Nog geen spoor van dader steekpartij in centrum van Nijmegen

VIDEO George zag zijn 45 kilomete­rau­to in vlammen opgaan: ‘Dit is een ramp, ik kan nog geen 100 meter lopen’

18:16 George van Drempt kan door artrose amper 100 meter lopen. In de nacht van zondag op maandag ging zijn 45 kilometerauto in vlammen op. De 67-jarige eigenaar is ten einde raad.