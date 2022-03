Nu live, verkiezingsdebat: Hoe gaat de Mookse politiek de verkeersoverlast stoppen?

livestreamMOOK - In Mook begint vanavond de Tour van Het Grote Gelderlander Verkiezingsdebat in het Rijk van Nijmegen. In het Moks Café trappen de vijf lijsttrekkers uit de gemeente Mook en Middelaar af. Het debat is vanaf 20.00 uur live te zien via de kanalen van lokale omroep GL8 en via de website en app van De Gelderlander.

Volledig scherm Op het spoorbruggetje aan de Heumensebaan, bij de entree van Molenhoek, is het altijd wringen met auto's. © Theo Peeters De vijf gaan in debat over de vier thema’s participatie en burgers, milieu en industrie, afvalinzameling en verkeer. Ook krijgen ze de gelegenheid in een pitch van een minuut de kiesgerechtigden te overtuigen dat ze toch vooral op hun partij moeten stemmen. Ook worden er enkele vragen gesteld aan de lijsttrekkers van inwoners die via mail zijn binnengekomen.



Het Grote Verkiezingsdebat van De Gelderlander in Mook wordt gehouden in samenwerking met lokale omroep GL8, de dorpsraden van Plasmolen/Middelaar en Molenhoek en de gemeente Mook en Middelaar. Het debat begint om 20.00 uur en duurt tot 21.30 uur. De zaal is vanaf 19.30 uur geopend. Gespreksleiders zijn Arjen Vonk (GL8) en Geert Willems (De Gelderlander).



Een bijzondere rol is weggelegd voor burgemeester Willem Gradisen. Hij verzorgt met zijn Trio Willem Gradisen het muzikaal intermezzo tussen de debatrondes door.

Thema 1: Verkeer

Molenhoek wordt overspoeld door doorgaand autoverkeer, onder meer uit Groesbeek, dat van en naar de A73 rijdt. Vooral omwonenden van de route Heumensebaan en Ringbaan beklagen zich over de drukte en de overlast. Er zijn de afgelopen jaren diverse oplossingen aangedragen zoals de aanleg van een weg achter langs het station, zodat het verkeer niet meer door de flessenhals van het spoorbruggetje hoeft. Dan moet er wel door een natuurgebied worden aangelegd en krijgen andere bewoners van Lindenlaan of Veldweg te maken met overlast. Een andere oplossing is het instellen van eenrichtingsverkeer zodat de drukte beter verdeeld wordt en meer wordt afgewikkeld via de Mooksebaan en Groesbeekseweg.



Stelling: De verkeersoverlast in Molenhoek is niet op te lossen

Thema 2: Afvalinzameling

De inwoners van de gemeenten Wijchen en van Mook en Middelaar verzamelen hun restafval nu nog in containers, terwijl buurgemeenten al lang op andere inzamelmethodes zijn overgestapt voor niet gescheiden afval, zoals een tariefzak. Dat is duidelijk te zien aan de jaarcijfers van de Dar: inwoners van Mook leveren zeker twee keer zoveel restafval in als de buren en scheiden dus slecht.



Stelling: Weg met de eigen container. Er moeten zo snel mogelijk ondergrondse containers komen waar de inwoners hun restafval in kunnen gooien

Thema 3: Participatie burgers

Burgers worden steeds mondiger en willen graag meepraten over zaken die hen direct aangaan. Zeker als er plannen zijn in de directe omgeving. Vrijwel alle politieke partijen melden elke vier jaar in hun verkiezingsprogramma dat de burgerparticipatie verbeterd moet worden. Maar wat komt daar in de praktijk van terecht? Zo werden er bijvoorbeeld 1300 handtekeningen aangeboden tegen de invoering van het zogenoemde omgekeerd inzamelen, waarbij het restafval in ondergrondse containers gegooid moet worden. Toch werd besloten dat die methode van afvalinzameling in fases wordt doorgevoerd. Hoe is dat te rijmen? Of zouden partijen ook duidelijker moeten zeggen dat participatie niet wil zeggen dat iedereen altijd zijn zin krijgt. Om windmolens te laten draaien en woningen te bouwen zullen er altijd inwoners zijn die daar nadeel van ondervinden, maar het algemeen belang gaat dan voor.



Stelling: Politieke partijen doen niet genoeg om de inwoners bij de besluiten te betrekken

Thema 4: Milieu en industrie

Bedrijven als verzinkerij Coatinc en adviesbureau Peutz bieden veel werkgelegenheid maar geven ook overlast voor omwonenden. Beide bedrijven hebben de afgelopen vier jaar maatregelen genomen of aangekondigd nadat er veel klachten waren binnengekomen. Door Coatinc hadden veel omwonenden last van herrie, ook ’s nachts, en werden ze geregeld uit hun slaap gehouden. Het bedrijf liet het personeel trainingen volgen, plaatste stoplichten om te waarschuwen als er te veel herrie was en veranderde de plek van de afvalcontainers. Peutz kondigde enkele weken geleden aan het verbrandingslab, dat roet en rookoverlast veroorzaakte, volgend jaar te verhuizen naar een bedrijventerrein in Haps. Toch blijft de vraag: hoort dergelijke industrie zo dicht bij een dorpskom?



Stelling: Industrie zoals Peutz en Coatinc hoort niet in een plattelandsgemeente als Mook en Middelaar

De deelnemers aan het debat:

1. Ton Herings (DGP)

2. Ton Broekmans (PvdA)

Cornelieke van den Bergh (VVD)

4. Hanneke Roozendaal (GroenLinks)

5. François Jongen (CDA)

