Oekraïense vluchtelingen krijgen prepaid pinpas van de gemeente

Sinds maart zijn er honderden Oekraïense vluchtelingen tijdelijk opgevangen in de Jan Massinkhal. Zij krijgen maandelijks leefgeld voor onder meer kleding en eten, wat de gemeente contant gaf. ,,Niet alle vluchtelingen kunnen een nieuwe bankrekening openen. Daar heb je een geldig identiteitsbewijs voor nodig, en van sommigen is dat te oud of internationaal niet geldig”, zegt wethouder Petra Molenaar. Die laatste groep krijgt nu van de gemeente een prepaid pinpas waar hun maandelijkse leefgeld op wordt gestort. Dat is nu 260 euro per maand.

Beperkt geldig

De pasjes hebben een maximaal saldo van 2000 euro, de bezitters kunnen niet in het rood staan. De vluchtelingen kunnen maximaal 250 euro per dag opnemen. De prepaid passen zijn geldig tot 1 juli 2023.



Het initiatief is een samenwerking tussen de BNG bank en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Begin deze maand kondigde de bank aan dat alle gemeenten in Nederland de prepaid pinpassen kunnen bestellen.



In Utrecht en Den Haag krijgen Oekraïense vluchtelingen al sinds kort leefgeld via de BNG-pas.