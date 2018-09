'Old man with pipe' 73 jaar na de oorlog weer thuis in Mook

Zij nam het namens de Stichting Jacques van Mourik in ontvangst. Luitenant Leckie doopte het schilderij om tot 'Old man with Pipe'. Hij hield het dichtbij zich tot de oorlog voorbij was. Daarna hing hij het thuis in Montreal boven de haard, waar hij zijn kinderen vertelde over zijn ervaringen in de oorlog. Leckie overleed in 1995 op 82-jarige leeftijd. Zijn weduwe, nu 101, besloot dat het werk terug naar huis moest. 'Robert had het zo gewild'.