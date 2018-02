OM: Autosloper verkocht onderdelen van 150 gestolen Volkswagens

Cri­mi­na­li­teit­cij­fers Nijmegen fors omlaag

10:00 NIJMEGEN - De criminaliteitscijfers in Nijmegen over vorig jaar laten bijna over de hele linie een daling zien. Het aantal inbraken in bedrijven, fietsendiefstallen en autodiefstallen is - met meer dan 20 procent - zelfs fors gedaald.