OM: diefstal waarschijnlijk aanleiding voor gewelddadige dood Gildekampbewoner Henk Bos

NIJMEGEN - Diefstal is zeer waarschijnlijk de aanleiding geweest voor de gewelddadige dood van Henk Bos. Dat valt af te leiden uit de aanklacht van het Openbaar Ministerie (OM). De 62-jarige man werd donderdag 27 mei dood aangetroffen in zijn woonhuis in de wijk De Gildekamp in Nijmegen.

Diezelfde dag gaven twee verdachten zichzelf aan: een 20-jarige vrouw en een 21-jarige man uit Nijmegen. Hen wordt nu officieel ‘diefstal met geweld de dood tot gevolg, doodslag (in vereniging) of zware mishandeling met de dood tot gevolg’ ten laste gelegd. Dat laat het OM weten. Hun voorarrest is verlengd met negentig dagen.

De twee gaven zichzelf enkele uren nadat Henk Bos dood was aangetroffen in zijn woning aan. Buurtbewoners hoorden ’s nachts om 3 uur doffe klappen, mogelijk uitgedeeld met een hamer. Een dag later werd Bos dood gevonden in zijn woning.

Bestelen

Omwonenden verklaarden tegenover De Gelderlander dat Bos de twee betrapt zou hebben toen ze hem van een geldsom wilden bestelen. Bij de ruzie die volgde, zou hij dodelijk gewond zijn geraakt.

De vrouwelijke verdachte woonde op een steenworp afstand van het slachtoffer. De 20-jarige man is haar vriend. Hij is door buurtgenoten veelvuldig gesignaleerd in haar woning, zo vaak dat die dachten dat het stel samenwoonde. De vrouw is cliënt van Driestroom en woonde in een huis van die zorginstelling. Driestroom begeleidt hier, zo verklaart de instelling, mensen met een lichte beperking.

Opruimen tuin en zolder

De twee zijn voorafgaand aan Bos’ overlijden vaker bij hem op bezoek geweest, zo verklaren buurtbewoners. Ze zouden in ruil voor een financiële vergoeding zijn tuin en zolder opruimen.

Over de toedracht van wat er gebeurd is, doen zowel politie als OM geen verdere mededelingen. Over ongeveer negentig dagen zal de eerste pro-formazitting plaatsvinden. ,,Daar wordt de stand van zaken van het onderzoek besproken, en zal de rechtbank beoordelen of de twee nog langer in voorarrest blijven”, aldus een woordvoerster van het OM.

Het 62-jarige slachtoffer gaf tot zes jaar geleden schilderlessen op het ROC Nijmegen.