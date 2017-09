ARNHEM/ NIJMEGEN - ,,Het komt nu langzaamaan wel binnen bij mij’’, zei de 30-jarige Nijmegen gisteren haast op fluistertoon in de rechtbank van Arnhem. Meerdere malen was hij zijn emoties in de rechtszaal niet de baas. ,,Ik kan me heel weinig herinneren van die ene dag. Maar het is behoorlijk uit de hand gelopen. Dat vind ik verschrikkelijk.’’

Die ene dag is zaterdag 27 mei van dit jaar. De Nijmegenaar stapt die avond samen met zijn zoontje van één jaar in zijn bestelbusje; hij wil cocaïne scoren. Agenten zien hem roekeloos door het centrum van Nijmegen rijden, terwijl zijn zoontje in een Maxi Cosi naast hem in de bijrijdersstoel zit.

Ze maken bij een stoplicht ter hoogte van de Nijmeegse Sint Annastraat een stopteken, maar dat blijkt averechts te werken: de man drukt het gaspedaal nog wat harder in en koerst richting Malden. Een wilde achtervolging met meerdere politieauto's en een politiehelikopter volgt.

180 kilometer per uur

De Nijmegenaar weet via Malden de A73 te bereiken, op de snelweg haalt hij met zijn bestelbusje vervolgens snelheden van 180 kilometer per uur. De man zet via Cuijk koers richting het Noord-Brabantse dorp Zeeland. Hij negeert rode stoplichten, tegenliggers moeten voor hem uitwijken. Uiteindelijk weet de politie hem in een woonwijk in Zeeland klem te rijden.

Een politieagent tracht in het busje te klimmen en de autosleutel uit het contact te halen. De Nijmegenaar probeert dat echter met alle macht te voorkomen door eerst vol gas naar achteren te rijden en direct daarna een voorwaartse beweging te maken. De agent komt klem te zitten en weet zich ternauwernood te bevrijden. Met behulp van pepperspray wordt de man ten slotte aangehouden. Zijn zoontje is op dat moment volledig overstuur, maar ongedeerd.

Paniek

De Nijmegenaar verklaarde in de rechtszaal uit paniek te hebben gehandeld: ,,Nadat ik het eerste stopteken kreeg, raakte ik in paniek. Het werd zwart voor mijn ogen. Waarom? Geen idee, ik had op dat moment nog geen cocaïne gebruikt. Wat ik die dag heb gedaan: zo herken ik mezelf niet terug.’’

Quote Hij heeft het leven van andere weggebruikers, de politie, zijn zoontje en zichzelf in gevaar gebracht

De officier van justitie had geen goed woord over voor de dollemansrit van de man: ,,Hij heeft het leven van andere weggebruikers, de politie, zijn zoontje en zichzelf in gevaar gebracht.’’ Zij eiste een celstraf van 28 maanden, waarvan 9 maanden voorwaardelijk, tegen de Nijmegenaar. Ook wil ze een ontzegging van de rijbevoegdheid voor de drie jaar. ,,Het lijkt erop dat verdachte die dag een beschermengeltje op zijn schouder had zitten. Dit had heel anders kunnen aflopen.’’