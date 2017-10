Omstreden lijkenexpo komt naar Nijmegen

Ze­ven­heu­ve­len­nacht zit 'vol'

3 oktober NIJMEGEN Met 7.500 hardlopers zit de Nijmeegse Zevenheuvelennacht vol, de hardloopwedstrijd in het donker over 7 kilometer. De loop op zaterdagavond 18 november, daags voor de Zevenheuvelenloop, is hiermee eerder uitverkocht dan vorig jaar. Bedrijvenlopers die met een team meedoen, kunnen zich nog wel inschrijven voor de 7 kilometer bij de Zevenheuvelennacht. Het is voor het eerst dat de Bedrijvenloop ook op zaterdagavond plaatsvindt. Zondag 19 november is de Zevenheuvelenloop, de herfstklassieker van 15 kilometer van Nijmegen naar Groesbeek en terug.