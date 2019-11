‘Omstreden NEC-spandoek was eerder nooit een probleem’

UPDATE/VIDEO Personeel Nijmeegse Albert Heijn moest uit de kleren voor nieuwe bedrijfs­kle­ding

8:35 Het personeel van Albert Heijn krijgt volgend jaar nieuwe bedrijfskleding. Medewerkers van een filiaal in Nijmegen mogen als eersten de kleding dragen. De maat werd aanvankelijk bepaald door foto’s in ondergoed die medewerkers moesten opsturen via een app. Na berichtgeving door NRC Handelsblad en de ophef die daarna ontstond, is de supermarktketen de pilot met de app gestopt.