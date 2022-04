Omvaren én -rijden door groot onderhoud Sluis Weurt

update Kapotte sluisbrug Weurt gerepa­reerd: wegverkeer kan weer rijden

NIJMEGEN/WEURT - Een storing aan de sluisbrug in Weurt heeft er dinsdagmiddag voor gezorgd dat de weg urenlang voor verkeer afgesloten was. De brug bleef in de bovenstand steken en wilde niet meer naar beneden. Sinds 15.30 uur is de boel gerepareerd en kunnen auto's en langzaam verkeer de sluis weer oversteken.

