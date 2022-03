Omwonenden Stevensloop verrast door afsluitingen, maar er stonden borden en twintigduizend mensen kregen een brief

Update Wietkweke­rij ontdekt in Groesbeek, verdachte aangehou­den na achtervol­ging

GROESBEEK - In de Krekelstraat in Groesbeek is maandagavond een wietkwekerij ontdekt. De politie heeft een verdachte aangehouden - niet de bewoner van het pand - en de kwekerij ontmanteld.

22 maart