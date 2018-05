Onderdeel Vérian op rand van faillissement

Viervoe­ters op eerste rang bij hondenfilm in bioscoop Lux

16:10 NIJMEGEN -Na het verschijnen van Wes Andersons nieuwste film 'Isle of Dogs' maken bioscopen over de hele wereld voor één middagje een uitzondering: ook honden zijn er welkom. Ook in Lux in Nijmegen keken baas en hond gezamenlijk naar de film.