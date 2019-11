Ondernemers in Nijmeegse winkelstraat sluiten zaak vanwege voortdurende stroomstoring

,,De vriezer is uitgevallen, de koeling doet het niet, er is geen water, de kassa werkt niet”, somt een medewerkster het ongemak op. In een paar andere winkels zorgen kaarsjes en lampjes op batterijen voor enig licht in de duisternis.



Koud en donker in de winkel

Dat laatste heeft ondernemer Erik Guillot van de Blokkenpiloot gedaan. ,,We hebben vandaag twee tekenaars in de winkel die bouwwerken van kinderen verder uitwerken, dat hebben we weken geleden aangekondigd, anders waren we al lang dichtgegaan.”



Het treintje - op batterijen! - doet het wel en dankzij de mobiele pin kunnen klanten gewoon afrekenen. Maar het wordt wel koud in de winkel, en donker. ,,Als het buiten gaat schemeren, gaan we dicht.”



Hoe lang het nog gaat duren? De medewerkers van Liander die in de straat aan het werk zijn, durven er niks over te zeggen. Halverwege de Lange Hezelstraat hebben ze twee diepe gaten gegraven, op deze locatie moet het ‘lek’ ergens zitten.