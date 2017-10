Onderzoek dodelijke val schilder nog in volle gang

NIJMEGEN/ KLEEF - De politie houdt nog steeds met meerdere scenario's rekening rond de dood van een 34-jarige schilder , gisteren bij een woning aan de Groesbeekseweg in Nijmegen. ,,Het onderzoek is nog in volle gang", meldt een politiewoordvoerder. ,,Totdat het tegendeel blijkt gaan wij vooralsnog niet uit van een bedrijfsongeval."

Eerder vandaag meldde de Duitse politie er vooralsnog wél vanuit te gaan dat de 34-jarige schilder uit Kleef door een bedrijfsongeval om het leven is gekomen. Volgens de Duitse politie zou het voor 99 procent zeker zijn dat er geen opzet in het spel is. ,,Wij behandelen het als een bedrijfsongeval. Zo is het ook aan de familie van het slachtoffer meegedeeld,’’ meldde een woordvoerster van de politie in Kleef. Ze voegde eraan toe dat het onderzoek naar de toedracht in handen is van de Nederlandse politie; de Duitse politie zorgt voor de communicatie met de nabestaanden. Uit contact met Nederland was nog niets gebleken over een mogelijk misdrijf, liet de woordvoerster weten.

De Nederlandse politie kijkt daar anders tegenaan. ,,Wij houden nog steeds rekening met meerdere scenario's en hebben er nog geen kunnen doorstrepen", zegt de politiewoordvoerder. ,,Het is niet voor niets dat we de zaak zo grootschalig onderzoeken."

De recherche is gisteren een groot deel van de dag bezig geweest met onderzoek in en rond de woning waar het slachtoffer aan het werk was. Volgens bouwvakkers die aan de overkant van de Groesbeekseweg aan het werk zijn hebben ze gezien dat de 34-jarige gisterochtend al een tijd in de dakgoot met de kitspuit in de weer was.