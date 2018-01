Onderzoek naar 'verkeersonveilige plekken' ingetrokken

'Niet van dat benauwde': lezers over het Keizer Karelplein

19:25 ,,Het meest onlogische plein in Nederland! Ik begin met naar mezelf te roepen: ik heb voorrang, ik heb voorrang. Dan stort ik me het plein op en roep: zij hebben voorrang, zij hebben voorrang. Dat doe ik totdat ik er weer af mag. Ik scheur meestal in de 'middelste baan'. De laatste 10 jaar is er één keer naar me getoeterd in die 150.000 km en dat was... juist: op het KK-plein.’’ (Ben Verdonk)