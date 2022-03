Ongewenste intimiteiten in Zwembad Dukenburg, bestuur reageert: ‘Ik kan daar verder niets mee, omdat we niet weten om wie of wat het gaat’

Nieuw Nijmeegs zwemcom­plex niet in Noord, maar op Winkel­steeg: nog drie locaties in beeld

NIJMEGEN - Een nieuw Nijmeegs stadszwembad komt niet in ‘Noord’. Al jarenlang wordt gesproken over de bouw van een groot watercomplex bij Lent en Oosterhout. Het stadsbestuur wil ook een nieuw bad. Maar dat komt in Winkelsteeg in plaats van in Noord.

14 december