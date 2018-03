Online bezorgsuper Picnic breidt uit naar Nijmegen

Populair

Nijmegen is de 37e stad waar het bedrijf actief wordt. Picnic begon in 2015 als proef in Amersfoort. Al snel volgden ook Leusden, Soest en Almere. Inmiddels is het bedrijf ook actief in grote steden als Utrecht, Amsterdam en Rotterdam. Vorig jaar kwamen daar Ede en Veenendaal bij.



,,We hebben in het oosten verder nog maar weinig plaatsen waar we actief zijn. Onder meer via Facebook zagen we dat de vraag er wél heel groot is, vooral in Nijmegen. Met ruim 4.000 aanmeldingen doet Nijmegen het ook beter dan de meeste andere steden in het begin.’’