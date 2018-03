Onno is de eerste hoogleraar Gebarentaal en pleit voor het vak op middelbare scholen

Michel Hulskorte zwaait af: Met vijf broers moet je wat harder praten

8:34 NIJMEGEN - Strijdvaardig en standvastig was hij, op het drammerige af. In het belang van de ouderen! Twintig jaar lang. Met pijn in zijn hart zwaait Michel Hulskorte van seniorenpartij VSP af, 81 jaar oud.