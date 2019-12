Onrust bij personeel De Winckelsteegh (Pluryn): begeleider moet ook dagelijkse zorg geven

Duitse grens­plaats Wyler klaar voor vuurwerk­toe­ris­me uit Nederland

26 december WYLER - De verkoop van vuurwerk start in Nederland en Duitsland pas komende zaterdag, maar in het Duitse grensplaatsje Wyler is alles al klaar voor de grote toestroom van Nederlandse kopers. De Hauptstrasse in Wyler wordt wel de vuurwerkhoofdstraat van Duitsland genoemd. Omdat de verschillende verkooppunten - ook in de supermarkten - hier elk jaar tienduizenden Nederlanders trekken om er goedkoop hun vuurwerk in te slaan om er het nieuwe jaar mee in te luiden.