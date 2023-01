Ontbijt voor Nijmeegse kinderen die hongerig op school komen wordt uitgebreid naar alle scholen

NIJMEGEN - Geen enkel Nijmeegs kind zou de komende maanden nog met honger naar school moeten gaan. Dát is het doel van de gemeente, die vanaf dinsdag gratis ontbijttassen uit gaat delen aan alle basisscholieren in de stad die dat nodig hebben.

Melk, broden, boter, fruit, groentes en allerlei soorten beleg: de ontbijttassen die in Nijmegen worden uitgedeeld zijn goed gevuld. Voldoende om twee kinderen minimaal een week lang van te laten eten, zo bleek in december. Toen experimenteerde de gemeente al met gratis ontbijt voor scholieren in Lindenholt, Dukenburg, Hatert en Grootstal. Nu wordt die proef uitgebreid voor kinderen in de hele stad.

‘Alleen voor echte nood’

De gratis tas met eten is alleen voor kinderen van ouders die geen ontbijt kunnen betalen, zo benadrukt de gemeente in een brief die aan basisscholen in de stad is gestuurd: ‘De ontbijttassen zijn voor echte nood.’ Het voedselpakket kan online aangevraagd worden via de Vincentius Vereniging. Dat moet verplicht gebeuren in samenspraak met een hulpverlener. Bijvoorbeeld een huisarts, fysiotherapeut of schoolmedewerker.

Is de aanvraag eenmaal goedgekeurd dan kunnen ouders de ontbijttassen elke dinsdag oppikken op locaties in Lindenholt, Dukenburg, Hatert of Grootstal. De gemeente onderzoekt nog of er ook in andere delen van de stad afhaalplekken kunnen komen.

Honderden tassen

Het uitgebreide project met de ontbijttassen start dinsdag (17 januari) en loopt tot eind maart. De gemeente rekende er eerder op dat er in januari en februari wekelijks 1300 ontbijttassen zouden worden aangevraagd, oplopend naar 1500 in maart. Die aantallen golden alleen voor Lindenholt, Dukenburg, Hatert en Grootstal. Vanuit die wijken zouden de meeste signalen zijn gekomen dat kinderen met een lege maag naar school gaan.

