Ontspannen gezelligheid in een druk Goffertpark: eindelijk wisselen al die spullen weer van eigenaar

NIJMEGEN - Het Goffertpark in Nijmegen is vandaag al vroeg volgestroomd met verkopers en koopjesjagers tijdens de traditionele vrijmarkt op Koningsdag. Na twee jaar uitstel wisselen duizenden dingen weer voor zachte prijsjes van eigenaar.

De eerste kopers arriveerden al vóór zes uur in het park. ,,We zijn rond half zeven begonnen", zegt Martijn Geurds uit Nijmegen, die samen met Koen Janssen een mooi hoekje heeft ingenomen. ,,Het loopt als een trein. De Nederlandse vlag hebben we als eerste verkocht.”



Voor Geurds is al zo ongeveer de tiende keer dat hij op de vrijmarkt staat. ,,’s Ochtends komen de gerichte kopers, dan raak je de mooie spullen snel kwijt voor goede prijzen. Na elf uur komt er ander publiek, meer voor de gezelligheid en om te kijken. Dan dalen de prijzen ook snel", is zijn ervaring. ,,Maar we doen het niet voor het geld, het gaat om de gezelligheid, de ontmoeting met oude bekenden. Biertje erbij, zonnetje, helemaal goed!”

Bolderkar

Iets verderop staat Siebe Frenken (6) met zijn broer en ouders te verkopen. ,,We hebben spelletjes, speelgoed, knuffels en een bolderkar meegenomen. En een plaat om een wasmachine op te zetten”, zegt hij. ,,We zijn om zes uur begonnen en hebben al veel verkocht.” Het zijn vooral zijn ouders die goed weten te verkopen, al raakt zijn oudere broer er ook steeds meer bedreven in om de juiste prijzen te vragen. Wat ze gaan doen met de opbrengst? ,,Iets leuks", zegt Siebe.



In de ochtend komt ook een grote stroom bezoekers op gang, deels met vooruitziende blik voorzien van boodschappenkarretjes zodat ze alles mee kunnen nemen wat ze nog hopen te vinden op de honderden kleedjes in het uitgestrekte stadspark. Anderen hebben tassen bij zich. Rond tien uur wordt het hier en daar al schuifelen door de laantjes.

Skyline van Nijmegen

Bij Britt Bosch (9) uit Nijmegen ging ook al vroeg de wekker af: om half zeven. Een uurtje later liep ze al met haar ouders Wesley Bosch en Sabrina Westland door het Goffertpark. ,,Ik heb de vrijmarkt afgelopen twee jaar heel erg gemist want ik vind dit het gezelligste van het jaar", zegt Britt. In een paar uur tijd hebben ze alle drie tassen vol spullen gekocht. Zoals legpuzzels (‘voor oma'), leesboeken, speelgoed en kleedjes. ,,En de skyline van Nijmegen”, lacht Wesley Bosch over een mooie muurdecoratie die hij heeft gekocht. ,,Ik hou niet zo van de drukte van de vrijmarkt, maar het pingelen en afdingen vind ik wel leuk. En de gezelligheid natuurlijk.”