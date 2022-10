Ontwikkelaar Vermeer wil wijk van 225 prefabhuizen rondom discotheek de Linde

Wethouder wil weten of Mookse basisscho­len ook kinderar­moe­de kennen

MOOK - Gaan er in Mook en Middelaar kinderen zonder ontbijt naar school omdat er thuis te weinig geld is? GroenLinks stelde er vragen over. Wethouder Frank Dillerop wil het gaan uitzoeken en als het nodig is actie ondernemen.

5 oktober