Onveilige school in Lent blijft dag langer dicht

Hönig opent het laatste kijkje in de huizen van de Nijmeegse Kolpingswijk

21 oktober NIJMEGEN - Now your heart belongs to someone else, zingt zangeres Diana Hönig met een snik in haar stem. Camera’s worden driftig in de lucht gehouden, om de lokale bekendheid op beeld vast te leggen. Andere bezoekers geven gehoor aan het verzoek van Hönig – ,,nu die voetjes van de vloer’’ – en wiegen enthousiast mee op de levensliederen die de zangeres ten gehore brengt.