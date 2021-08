Onveiligheid op straat, daar heeft elke vrouw ervaring mee: ‘Groepen jongens probeer ik te vermijden’

Iedere vrouw in Nijmegen zal het herkennen, vrezen raadsleden Charlotte Brand (PvdA) en Marieke Smit (GroenLinks): dat je ’s avonds niet alleen over straat durft. En dus fietsen vrouwen samen of zetten ze hun locatie op de telefoon aan en checken ze of iedereen veilig is thuisgekomen. Dat is niet normaal, vinden beide raadsleden. Ze willen dat Nijmegen, net als Amsterdam, Rotterdam en Arnhem, werk maakt van een veiliger straat voor meisjes en vrouwen. Geweld en seksueel overschrijdend gedrag, waaronder het nafluiten en intimideren van vrouwen, horen daar niet bij. Woensdag debatteert de gemeenteraad over dit thema.