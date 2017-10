Oosterhouter erkent ontucht met 4 meisjes: 'Ik schrik van mezelf'

Citadel-ouders en Mondial College maken zich weinig zorgen

12:46 LENT/NIJMEGEN - Drie ouders hebben zich dinsdag gemeld bij het Citadel College in Lent om persoonlijk navraag te doen over de scheur in het plafond op de tweede verdieping. Een deel van de school is als gevolg daarvan sinds de herfstvakantie afgesloten. De school had op verschillende momenten van de dag de mogelijkheid geboden voor een toelichting op wat er precies aan de hand is.