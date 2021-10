Op de Internationale Dag van de Witte Stok steekt burgemeester Bruls blind het stationsplein over

Column Marcel Rözer Hoe wordt Sywert wakker? Gebruikt hij de slui­merknop?

13 oktober Ik werd wakker en dacht aan al die andere keren dat ik wakker was geworden. Sterker nog, ik moest ook denken aan alle andere menswezens die ooit ergens wakker waren geworden. Maar ja, het was dan ook herfst buiten, regen druiste uit een grijze lucht en het vooruitzicht dat de R er nog een maand of zes in zit, gaf kennelijk aanleiding tot dit soort diepzinnige ongein.