Op eerste Nijmeegse stapavond 1200 coronabandjes verstrekt: ‘Heel fijn! Het geeft een veilig gevoel’

Rust keert terug rond feestflats in de Jacob Canis­straat, buurt blij met aanpak SSH&

14 oktober NIJMEGEN - Sinds de feestjes in de twee SSH&-panden in de Jacob Canisstraat aan banden zijn gelegd is de rust teruggekeerd in de wijk. Buurtbewoners laten weten blij en opgelucht te zijn. Toch is er ook verdeeldheid: meerdere omwonenden herkennen zich niet in het geschetste beeld van overlast.