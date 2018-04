Opa met te veel alcohol op gepakt in auto, met kleinkind op de achterbank

Video Maldens break­dan­ce­ta­lent Jean naar WK in Schotland

9:34 MALDEN - Zijn kamer puilt uit van de bekers. 24, daar staat de teller al op. De grote hoop is dat daar dit jaar nog een exemplaar bij komt. Het Maldense breakdancetalent Jean Salazar Tavera (16), in de breakdancewereld beter bekend als bboy ShinShan, mag zich in augustus gaan bewijzen op het Wereldkampioenschap Streetdance in Glasgow.