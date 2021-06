Opa's en oma's willen voor hun kleinkinderen betere landbouw, zonder CO2 en kunstmest: ‘Gezond voor onze natuur én voedsel’

,,Ehm, van de thee?” De driejarige James uit Nijmegen beweegt met zijn vingers over een groen plantje in een Maldense moestuin. Welk gewas het is, willen zijn oma’s Ina Blanken (67) en Loeki Bentlage (65) weten. James ruikt aan zijn vingers. ,,Munt!”



Hiervoor hebben zijn oma’s hem meegenomen naar natuurlijke boerderij Bodemzicht, op de grens van Malden en Nijmegen. Hier zie je: eten komt niet uit de fabriek of uit de supermarkt, maar van de grond. James’ grootouders krijgen wekelijks een groentepakket rechtstreeks van het Bodemzicht-land. ,,De ene keer zit er veel in, de andere keer wat minder”, zegt oma Bentlage. ,,Ligt aan de oogst en het weer. Zo ervaar je dat we afhankelijk zijn van de natuur. En dat we daar goed voor moeten zorgen.”