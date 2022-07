Open dag bij NEC: handtekeningen jagen en een shirt kopen

Nieuwe shirts

Natuurlijk is er een frietkar, maar ook een fruitstand. Behalve bier en cola is er ook een ruime keuze in fruitsmoothies en vruchtensappen. Behalve shirts is er van alles te krijgen in rood, zwart en groen, van koffiemokken tot horlogebandjes en van badlakens tot ijsmutsen. Voor de kleintjes is er een heel kidsplein met NEC-kleding in kindermaten, springkastelen, beach-bungeejump en een draaimolen.



Na de presentatie van het nieuwe team is het tijd voor handtekeningen. Jong en oud omringt de spelers. Want de open dag bij NEC is een uitje voor het hele gezin.