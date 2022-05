Operatiepatiënt in het CWZ ligt niet meer lang in een bed te wachten

Wéér kritisch rapport: ‘Geurbeleid omstreden asfaltfa­briek Nijmegen deugt niet’

NIJMEGEN - De geuroverlast van de veelbesproken asfaltfabriek APN in Nijmegen-West is voor omwonenden groter dan tot nog toe aangenomen. Dat stelt milieudeskundige Cor Coenrady vast in een nieuw rapport.

5 mei