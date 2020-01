Ophef in Kleef over zwart geschminkte kinderen als koning Caspar: ‘Blackfacing’

Op de foto bij het artikel is een groep kinderen te zien, die zich als de drie koningen hebben verkleed. Zij brengen de groet Christus mansionem benedicat (Christus zegen dit huis) huis aan huis, zoals de traditie wil.



Bijbel

Enkele ‘koningen’ waren zwart gemaakt, omdat een van de drie koningen, Caspar, zwart was volgens de Bijbel. ‘Dat is racistisch’, aldus Jan Holtfester, die voor de politieke partij de Grünen in Kleef als fractievolger actief is.



De Neue Rhein Zeitung heeft voor alle zekerheid Holtfester nog maar eens gebeld, maar hij blijft bij zijn opvatting. Hij stoort zich aan ‘blackfacing’; als witte Europeanen hun gezicht zwart maken. Hij verwijst daarbij naar de discussie over Zwarte Piet in Nederland en wil in Duitsland zo'n discussie over Caspar.