Ophef over 12 appartementen in Millingen: buurt boos, maar dorpsjongeren enthousiast

Nogmaals, want vorige week was er al een bijeenkomst met buurt én de doelgroep (jongeren) waar de plannen voor het complex op het oude terrein van bouwmarkt Spannewapper (achter Chinees restaurant Son San) toegelicht werden. Het is overigens wel een tamelijk uniek plan, omdat de appartementen (in twee lagen) in eerste instantie bedoeld zijn voor jongeren uit Millingen zelf.



Niettemin kreeg Waardwonen felle kritiek van de buurt. Die is niet tegen bouwen voor Millingse jongeren, maar voelt zich voor een voldongen feit geplaatst. Waardwonen maakte namelijk al bekend dat ‘we begin 2022 starten met de bouw van 12 flexibele woonunits’. ,,De buurt wordt voor een voldongen feit geplaatst”, aldus een buurtbewoonster. Inmiddels heeft Waardwonen de tekst aangepast. ,,De buurt denkt dat de plannen definitief zijn. Dat misverstand vinden we heel vervelend”, aldus Moniek Bens van Waardwonen.