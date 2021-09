Oplichters die dure spullen bestellen, maar niet betalen, op heterdaad betrapt in Nijmegen

Je kan weer massaal (fout) feesten in Nijmegen en er zijn nog kaarten beschik­baar!

17:22 NIJMEGEN - 12.500 feestvierders kunnen over drie weken weer ouderwets tegen elkaar opschuren tijdens het Foute Oktoberfest in Nijmegen. Door de versoepelingen van de coronamaatregelen kan het massale tentfeest in het Goffertpark doorgaan. Of toch niet?