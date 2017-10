Oplichters kochten op meer plaatsen spullen via Marktplaats met nep-geld

Een jongen die zich voorstelde als Mustafa, reageerde op de internetadvertentie waarin Margot Groeskamp uit Doetinchem haar iPhone 6 te koop aanbod. Ze vroeg er 300 euro voor, 'Mustafa' bood 280. Zondag stond hij voor de deur met een vriend die hij Saïd noemde. Saïd betaalde met zes briefjes van 50.

Station

Groeskamp - niet van plan zich te laten bedonderen - had een pen gekocht, waarmee vals van echt geld te onderscheiden is. Daarmee zet je een streep op het papier. Verdwijnt die, dan is het echt. Verkleurt die, dan gaat het om vals geld. ,,Maar dat werkte niet goed’’, zegt ze. Groeskamp pakte het aan en gaf de mobiele telefoon en 20 euro wisselgeld mee aan de jongens.

,,Toen ik het geld daarna in m'n portemonnee wilde steken, voelde het anders dan de andere biljetten. Ik keek nog 's goed en probeerde de pen uit op andere plekken op het papier en dat gaf soms wel een valse uitslag’’, vertelt Groeskamp. Ze kwam tot de conclusie dat het om vals geld ging. Met haar vriend sprong ze in de auto. ,,We wilden ze achterhalen. Omdat ze hadden gezegd dat ze met het openbaar vervoer waren, hebben we de weg naar het station afgezocht. Maar mooi niks, zal ook wel gelogen zijn.’’

Opstootje

Het verhaal is bijna identiek aan dat van Sharisca Steinmann en haar man Jaouad uit Lent, die een Playstation 4 met spellen te koop aanboden via Marktplaats. Daarvoor belde ook een Mustafa, die met zijn neef aan de deur kwam. 'Mustafa' telde zes valse biljetten van 50 neer. Sharisca en haar man lieten het er niet bij zitten en kwamen via sociale media en navraag bij hangjongeren in de buurt erachter dat 'Mustafa' zijn echte naam niet is, maar het zou gaan om een gamer die aan het Schipholplein in Arnhem woont. Ze zijn bij de man aan de deur geweest, maar dat liep uit op een opstootje.

Alert

Een inwoner van een plaats bij Nijmegen heeft een vergelijkbaar verhaal. Hij is een Sonos Play 1 armer, een apparaat dat muziek streamt. En een tientje aan wisselgeld. Twee jongens hebben er zaterdag drie briefjes van 50 voor neergeteld. Hun namen zijn hem niet bijgebleven. Pas toen hij goed naar de briefjes keek, ontdekte hij dat ze vals waren. ,,Het lijkt mij gekopieerd’’, zegt hij. ,,Ik was er niet alert op. Je komt er zelf niet op, dus je verwacht het ook niet van een ander.’’

Dat de twee hun oplichtingspraktijken vermoedelijk voortzetten, blijkt uit het verhaal van Yvonne Leenhouwers uit Lith. ,,Ik had net een nieuwe telefoon – een Samsung – maar die beviel niet. Dus heb ik hem te koop gezet. Compleet met virtual reality-bril. Ik vroeg er 600 euro voor. Belde een jongen op die het geld ervoor over had. Dong niet af of niks. Klonk zenuwachtig. Dus ik vertrouwde het al niet.’’



Woensdag stond hij voor de deur. In zijn eentje. Betaalde met twaalf briefjes van 50. Leenhouwers vroeg hem haar telefoon ter plekke te resetten om haar gegevens te wissen. Dat duurde even. Waarop een vriend zijn hoofd om de hoek van de deur stak en hem zei zich te haasten, omdat hij moest werken. De twee vertrokken. Met mobiel en bril, in een plastic tas. Maar Leenhouwers – die jarenlang in het casino heeft gewerkt – had door dat het geld vals was. Zij er achteraan. ,,Je maakt dat je me die tas teruggeeft, anders heb je een probleem, zei ik. Dan bel ik nu de politie. En verdraaid, ze gaven 'm terug.’’

